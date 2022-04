La squadra guidata da Coppitelli sta attraversando un periodo complicato, ora i granata devono tenersi distanti dalla zona playout

Non è un periodo tra rose e fiori quello che sta attraversando la Primavera del Toro che, perdendo 1-0 contro il Bologna, ha incassato la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate contro Cagliari e Fiorentina. Con i granata che sono stati assenti per gran parte del match disputato contro il Bologna. Così i granata si trovano fermi a metà classifica a quota 40 punti e sono ormai costretti a dire addio alla zona playoff. Di conseguenza i giocatori hanno anche il morale molto basso. Per di più adesso i granata dovranno guardarsi alle spalle con molta attenzione, dato che il margine di distanza dalla zonaplay out si è assottigliato con Milan, Empoli ed Hellas Verona che sono davvero vicinissime ai granata e proveranno in tutti i modi a superare in classifica la squadra guidata da Federico Coppitelli. Il Toro è avvisato e dunque non gli saranno più concessi passi falsi.

Calendario molto complicato per i granata

La Primavera del Toro dunque non potrà più sbagliare, ma c’è da dire che sicuramente il calendario non favorisce i granata. Questo a partire già dal prossimo impegno, dove Baeten e compagni affronteranno l’Inter seconda in classifica con 56 punti. Poi i granata nel rush finale di campionato dovranno ancora affrontare anche altre due grandi squadre, ovvero Atalanta e Juventus. Dunque un calendario non semplice per gli uomini di Coppitelli, che però andranno a caccia di un riscatto anche per non buttare via quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. I granata infatti avevano chiuso il 2021 nelle zone alte della classifica. Infine, c’è da sottolineare che la zona playout non è così lontana, dista solamente 6 punti. Per questo i granata dovranno fare molta, ma molta attenzione.