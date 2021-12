Federico Coppitelli ha commentato con soddisfazione la vittoria del suo Torino contro la Fiorentina per 3-2

Non può che essere soddisfatto Federico Coppitelli per la vittoria ottenuta dal suo Torino contro la Fiorentina che è valsa la scalata fino al secondo posto in classifica. “Siamo molto contenti del percorso che stiamo facendo e di questo ringrazio tutti i membri dello staff che in questa stagione è di altissimo livello. Sapevamo di avere di fronte una squadra molto forte: abbiamo avuto grande carattere nel rimanere in gara nonostante gli episodi avversi con i due gol subiti. La prestazione è ottima, ma dobbiamo continuare a cercare l’equilibrio per il proseguo del campionato. Sappiamo di essere all’inizio di un percorso, abbiamo molti ragazzi alle prime esperienze in questa categoria. Ci prendiamo la vittoria e andiamo avanti” ha dichiarato l’allenatore al termine della gara.