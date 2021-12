I granata di Federico Coppitelli sono riusciti a battere la Fiorentina reduce dalla vittoria della Supercoppa Primavera

Dopo il successo casalingo del Toro contro il Bologna, che potrebbe significare una sterzata decisiva per la stagione della squadra di Ivan Juric, è arrivata la vittoria in trasferta della Primavera granata contro la Fiorentina che pochi giorni prima, battendo l’Empoli ai rigori, aveva vinto la Supercoppa Primavera. La squadra di Federico Coppitelli si trova con 21 punti al secondo posto in classifica, con davanti solo la Roma che fino ad oggi ha raccolto ben 30 punti. I granata dunque, dopo due stagioni molto complicate passate a lottare per non retrocedere in Primavera 2, hanno ottenuto questo risultato grazie ad un ottimo lavoro da parte del responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani, uomo di fiducia del ds Vagnati arrivato la scorsa estate dalla Spal e di Coppitelli, tornato nel corso della scorsa stagione all’ombra della Mole dopo l’esonero di Marcello Cottafava. La vittoria dei granata contro la squadra guidata da Alberto Aquilani è stato un ulteriore importante passo avanti e i granata adesso sicuramente non vorranno fermarsi, con la speranza che il bello debba ancora arrivare. La Primavera vuole chiudere il 2021, mancano solo più due partite, trascorrendo il Capodanno in alta classifica e continuare sulla strada intrapresa.

La vittoria della squadra di Coppitelli sulla Fiorentina

Contro la Fiorentina tutti i granata hanno portato a casa una prestazione buona e soprattutto convincente. Una sfida che non è stata per niente semplice perché è stata molto combattuta. A sbloccare il match sono stati i viola con la rete di Toci al 41’ minuto. All’inizio del secondo tempo il Toro trova subito il pareggio dopo aver conquistato una punizione vicino all’area di rigore della Fiorentina. Cross di Angori sul quale arriva di testa Della Valle che spedisce in rete il pallone. Poi la Fiorentina ripassa in vantaggio grazie a un grandissimo gol di Munteanu ma il Toro non molla e trova il gol del 2-2 per merito di una rete di Baeten su assist di Ciammaglichella. Il belga poi esce per fare spazio a Rosa che guadagna poi un rigore al 77’ minuto. Va a calciare sempre lui e trafigge Andonov. Così la partita finisce 2-3 e i granata portano a casa una meritatissima vittoria.

Coppitelli: “Sappiamo di essere all’inizio di un percorso”

Un soddisfatto Federico Coppitelli dopo il successo ottenuto contro la Fiorentina ha dichiarato: “Sappiamo di essere all’inizio di un percorso, abbiamo molti ragazzi alle prime esperienze in questa categoria. Ci prendiamo la vittoria e andiamo avanti”. Un percorso che sta dando i primi frutti e che è tenuto sotto osservazione anche da Juric, che era andato a vedere la partita tra la Primavera granata e quella della Sampdoria a Biella. Un segnale sicuramente molto importante per i ragazzi di Coppitelli che sanno così di essere monitorati dal tecnico croato. I ragazzi stanno crescendo molto e anche chi ha giocato di meno sta compiendo dei passi in avanti. Adesso la Primavera del Toro è concentrata sulle ultime due partite del 2021 dove sfiderà prima il Bologna, sabato 18 dicembre, squadra che naviga nelle zone basse della classifica e poi l’Inter, il 22 dicembre, che sta conducendo un buon campionato e attualmente si trova proprio dietro al Toro insieme al Cagliari, con entrambe le squadre che fino ad oggi hanno raccolto 19 punti.