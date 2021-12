Torino-Bologna, la diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Lunedì scorso a Firenze il Torino Primavera ha colto una vittoria che ha permesso ai granata di volare in seconda posizione. Però la classifica è talmente corta da poter rimettere tutto in discussione da una partita all’altra: oggi Torino-Bologna sarà l’occasione per la squadra di Coppitelli di mantenere la posizione acquisita e di presentarsi così all’ultima sfida di mercoledì prossimo prima della pausa natalizia. I felsinesi sono a quota 10 punti e occupano la penultima posizione della classifica. Segui Torino-Bologna Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera Torino-Bologna: la diretta

37′ Prova a sfondare il Bologna con Amey: il rossoblù entra in area man trova la coriacea opposizione di Reali che gli impedisce di tirare, facendo arrivare l’avversario fino alla linea di fondo ed evitando anche l’angolo

35′ Conclusione di Zanetti da fuori: la palla esce di pochissimo

33′ Annullato un gol al Bologna per fuorigioco: Paananen si era avventato sulla respinta corta di Milan, ma era in fuorigioco

33′ Doppio angolo per il Torino: nel primo la difesa libera di nuovo in angolo, sul secondo esce in presa alta il portiere

31′ Decisivo l’intervento di Annan! Rosa dal limite vede l’accorrente Baeten in area, lo serve ma il difensore del Bologna intercetta e mette in angolo

28′ Angori prova a distendersi sulla fascia, pallone per Zanetti che serve poco prima del limite Lindkvist: tiro abbastanza debole del granata

23′ AMMONIZIONE anche per Lindkvist

22′ AMMONIZIONE per Amey: fallo tattico

20′ Punizione per il Bologna dai 25 metri: la batte Pyyhtia che scodella il pallone in area ma la difesa del Torino respinge

18′ Cross di Pagliuca in area, Pyyhtia a due passi da Milan conclude in porta ma trova Reali ad opporsi col corpo e deviare il tiro

12′ Milan risponde a Pagliuca! Conclusione del calciatore rossoblù, si distende il portiere

10′ Il Bologna ha il pallino del gioco in questa primissima parte del match ma dietro il Torino è molto attento

7′ Azione personale di Baeten sulla destra, il granata arriva quasi sul fondo, entra in area e si incarica del tiro da posizione difficile. Nulla di fatto per il Toro

6′ Una partita abbastanza vivace, complice anche la buona partenza della squadra ospite

3′ Si fa vedere ora il Toro: corner conquistato dai granata, il portiere chiama il pallone ed esce, in due tempi fa suo il pallone

1′ Subito pericoloso il Bologna: primo calcio d’angolo conquistato: aveva messo in area un pallone Urbanski, conclusione di Pagliuca deviata

1′ Partiti: il Bologna ha battuto il calcio d’inizio

Primo tempo

Primavera Torino-Bologna 0-0: il tabellino

Ammoniti: 22′ Amey, 23′ Lindkvist

Primavera Torino-Bologna: dove vederla in tv e streaming

Torino-Bologna Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 61 del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche sull’App di Sportitalia e sul sito in streaming su Sportitalia.com

Primavera Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino: Milan; Dellavalle, Reali, Amadori, Angori; Garbett, Savini, Lindkvist; Baeten, Rosa, Zanetti. A disp. Vismara, Fiorenza, Pagani, Akhalaia, Di Marco, La Marca, Sassi, Ciammaglichella, Barbieri, Giorcelli, Antolini, Caccavo. All.: Coppitelli.

Bologna: Bagnolini, Cavina, Amey, Urbanski, Pagliuca, Arnofoli, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese, Annan. A disp.: Albieri, Franzini, Mihai, Stivanello, Casadei, Corazza, Cossalter, Sigurpalsson, Bartha, Carrettucci, Pietrelli. All.: Vigiani.