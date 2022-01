Al termine del derby Primavera, Torino-Juventus, l’allenatore granata Federico Coppitelli ha commentato la sconfitta subita dalla sua squadra

“Dovevamo essere più lucidi dopo il 2-2. Alla fine del primo tempo e all’inizio del secondo tempo avremmo potuto gestire meglio alcune ripartenza ma, a parte il momento dopo il 2-2, posso rimproverare davvero poco ai ragazzi”. Così a fine partita l’allenatore del Torino, Federico Coppitelli, ha commentato la sconfitta per 4-3 subita nel derby Primavera contro la Juventus.

Coppitelli: “Il finale? Cose che capitano ma che non dovrebbero capitare”

Sui singoli giocatori Coppitelli ha poi aggiunto: “N’Guessan è un giocatore forte, che regge bene nel duello, secondo me è un buon prospetto. L’avevo visto bene e l’ho fatto giocare, secondo me ha evidenziato qualcosa di buono. Baeten e Rosa li abbiamo recuperati all’ultimo, Baeten ha poi sentito riacutizzarsi il problema che ha, la prossima sarà squalificato e avrà tempo per recuperare. E’ un momento difficile per squalifiche e infortuni ma con una prestazione come quella di oggi possiamo guardare al futuro con positività”.

Ancora sulla partita: “Mi dispiace per il risultato perché il derby ci tiene sempre a vincerlo. Abbiamo preso il gol al primo tiro, poi nel nostro momento migliore abbiamo preso il 2-2 però in mezzo alla partita ci siamo stati contro una squadra forte che ha vinto 3-0 contro il Chelsea, che è ben allenata e ha giocatori forti”.

Infine, l’allenatore granata ha fatto da pompiere sulla rissa finale: “L’espulsione di N’Guessan? Dispiace per lui, da lì si è incattivita un po’ la partita. Il finale? Cose che non dovrebbero capitare, ci sta che gli altri che vincono il derby ed esultano. A me da fastidio quando gli altri dicono cosa dobbiamo fare noi e non sarò io a dire cosa devono fare gli altri. Poi i nostri è normale che se vedono esultare… una mezza parola ci può stare”. Poi una battuta per stemperare ancora di più i toni: “Poi uno dei nostri ha preso la bottiglietta e me l’ha tirata sulla schiena a me, ho un dolore qua adesso. Adesso rivedo al Var chi è stato e lo squalifico io”.