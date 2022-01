Finale di derby caldissimo dopo la provocazione di Muharemovic: parapiglia in campo con i dirigenti che a faticano a portare la calma

E’ finito nel modo peggiore il derby Primavera e non tanto per il risultato finale ma per la rissa scoppiata dopo il triplice fischio dell’arbitro. Tutta colpa di Tarik Muharemovic, difensore della Juventus che, dopo il triplice fischio dell’arbitro ha avuto l’idea di andare a esultare provocatoriamente davanti alla panchina del Torino: da quel momento in campo è scoppiato il parapiglia, con i dirigenti delle due squadre che hanno fatto molta fatica a dividere i giocatori delle due squadre. Nervosissimi i calciatori granata che, oltre a dover digerire la sconfitta, hanno subito anche la provocazione del difensore avversario.