Zanetti, doppietta che illude, N’Guessan ingenuo si fa espellere, Garbett regge fino al fischio finale: le pagelle di Torino-Juventus

MILAN 5: si fa sorprendere forse un po’ troppo dal tiro di Iling-Junior, quello che sblocca la gara dopo pochi minuti, rischia con un dribbling sul 2-1. Poco impegnato nei primi 45′ mentre nella ripresa ha il suo bel da fare quando la Juve, dopo il gol del 3-2, alza i giri.

DELLAVALLE 6: spinge tanto in fase offensiva, anche più del suo solito, e nei primi 45′ sfiora anche il gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa, nel miglior momento della Juventus, Iling-Junior gli crea non poche difficoltà

N’GUESSAN 5: esordio per il francese, appena tesserato dai granata. Gara dai due volti: nel primo tempo mostra di trovarsi già bene nei meccanismi della squadra. Nella ripresa un errore di Milan rischia di metterlo in difficoltà ma la Juve non ne approfitta, poi sul 2-2 non è ben posizionato. Peggio fa nel finale, quando dopo una rissa viene espulso

REALI 5.5: in difficoltà soprattutto nell’ultima parte della gara, quando la Juventus spinge sfruttando il suo miglior momento e il difensore si trova invischiato sia nel gol del 3-2 che nel poker bianconero

ANGORI 6: è l’uomo a cui sono affidati angoli e piazzati e col suo piede spesso crea pericoli alla retroguardia bianconera, anche in fase di spinta sulla sua fascia di competenza

(continua a pagina 2)