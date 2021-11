Le dichiarazioni del tecnico Federico Coppitelli dopo Torino-Napoli, match terminato 2-1 a favore dei partenopei

Un match frizzante che termina con un’amara sconfitta per il Torino Primavera. I granata, subito in svantaggio, riescono a recuperare e ristabilire la parità con Anton. La ripresa però vede un Napoli diverso in campo: i granata vengono schiacciati dai partenopei che perseverano fino a trovare nuovamente il vantaggio. La risposta tarda ad arrivare ad alla fine, ad avere la meglio è la squadra dell’ex Frustalupi, che si porta così in seconda posizione. Il tecnico della Primavera del Toro commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo creato tante occasioni e concesso poco. Non perdevamo dal 25 settembre in un campionato in cui è difficilissimo dare continuità ai risultati. I ragazzi hanno fatto la partita che avevo chiesto. Siamo stati molto bravi a reagire dopo il primo svantaggio mentre forse avremmo potuto fare di più dopo il secondo gol. Le prestazioni vanno incasellate in un percorso. Dispiace, ma adesso pensiamo già alla prossima gara”.