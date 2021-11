Garbett sempre più a suo agio in mezzo al campo ma spreca molto quando è il momento di andare alla conclusione: le pagelle di Torino-Napoli

MILAN 5,5: compie un vero e proprio miracolo in apertura di match su un colpo di testa ravvicinato di Cioffi ma, sull’angolo successivo, non trattiene un pallone calciato da Barba e di fatto permette a Hysaj di spingere il pallone in rete da pochi passi. Non può invece nulla sul secondo gol partenopeo.

DELLAVALLE 6: prestazione ordinata ma senza particolari squilli da parte del difensore del Torino che, ancora una volta, viene schierato nel ruolo di terzino destro. Attento in fase difensiva, non si vede invece molto nella metà campo avversaria.

ANTON 6,5: bravo a risolvere la mischia nell’area di rigore avversaria regalandolo al Torino l’immediato pareggio dopo il momentaneo vantaggio dei partenopei. Il centrale granata se la cava bene anche in fase difensiva, dove non concede nulla agli attaccanti avversari.

REALI 5,5: sul gol del 2-1 del Napoli non è particolarmente reattivo dopo la traversa colpita da Cioffi e viene anticipato da Ambrosino che insacca (la posizione di quest’ultimo è però da rivedere). Una sbavatura importante dopo una prestazione fino a quel momento buona. (st 38′ MAUGERI: sv)

ANGORI 6,5: con il suo mancino sui calci piazzati è sempre pericoloso e nel primo tempo solo l’incrocio dei pali gli nega la gioia del gol sulla sua splendida punizione dal limite. Sfiora anche la rete del 2-1, questa volta su azione, ma Costanzo è bravo a salvare sulla linea a portiere battuto.

