Torino-Napoli, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Torino-Napoli è uno scontro al vertice del campionato Primavera 1 2021/2022: alla vigilia le due squadre sono separate da un solo punto in classifica (14 per i granata 13 per gli azzurri) e cercano quest’oggi una vittoria che possa permettere di continuare per il meglio il proprio cammino. Se la squadra di Federico Coppitelli dovesse riuscire a ottenere il bottino pieno salirebbe al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Roma. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 10.45: segui Torino-Napoli in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Napoli: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 10.45

Primavera, Torino-Napoli 0-0: il tabellino

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Primavera, Torino-Napoli: il prepartita

Federico Coppitelli deve fare ancora una volta a meno di Zanetti: l’esterno d’attacco brasiliano è stato fermato nelle scorse settimane da un infortunio che non ha ancora smaltito e salterà anche la partita contro il Napoli. In attacco il Torino può però contare sulla fantasia si Baeten e Aklahaia, con Rosa pronto a entrare in campo a gara in corso se dovesse essere necessario. Il Torino quest’oggi è a caccia del quinto risultato utile consecutivo che gli permetterebbe di scalare di tre posizioni in classifica e raggiungere il secondo posto in classifica: una posizione che, a fine campionato, permetterebbe di accedere direttamente alla semifinale dei playoff scudetto, senza dover passare dal turno preliminare.

Primavera, Torino-Napoli: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Napoli in diretta è trasmessa da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), disponibile in TV ed in diretta streaming su www.sportitalia.com. La diretta web dell’incontro è invece su Toro.it.

Primavera, Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Milan; Dellavalle, Anton, Reali, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, La Marca. A disp: Vismara, Pagani, Maugeri, Gymah, Amadori, Barbieri, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo. All. Coppitelli.

Napoli (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Saco, Spavone, De Marco; Cioffi, D’Agostino; Ambrosino. A disp: Boffelli, Di Dona, Giannini, Gioielli, Manè, Marranzino, Mercurio, Spedalieri, Toure, Vergara. All. Frustalupi.