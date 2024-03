La Lega ha comunicato la data e l’orario di Torino-Fiorentina, stabilendo anche lo stadio in cui si giocherà la finale di Coppa Italia Primavera

La cornice del Dall’Ara di Bologna per Torino-Fiorentina Primavera, la finalissima di Coppa Italia che vedrà d fronte granata e viola. Un remake della sfida di cinque anni fa, l’ultima volta in cui i granata sono arrivati all’ultimo atto della competizione. La data da segnare sul calendario è quella di giovedì 4 aprile: calcio d’inizio alle 20.30.

Coppa Italia Primavera, Toro in finale dopo cinque stagioni

L’ultima volta del Torino Primavera in finale risale dunque proprio a quella doppia partita contro la Fiorentina, nel 2018-2019, quando c’era Coppitelli in panchina e quando la squadra toscana aveva Vlahovic tra i suoi giocatori di punta. I ragazzi di Scurto sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato la Lazio nel doppio confronto, mentre la Fiorentina ha eliminato la Roma raggiungendo la finalissima per la sesta volta consecutiva.