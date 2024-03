Lecce-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta dell’ultimo turno, il Torino Primavera ha bisogno di tornare a vincere, per recuperare terreno sulle avversarie e tornare in piena zona playoff. Non sarà facile però, perché oggi i ragazzi di Scurto faranno visita al Lecce di Coppitelli, campione d’Italia in carica. Segui la cronaca di Lecce-Torino su Toro.it.

Primavera, Lecce-Torino: il prepartita

Ore 10.20 È iniziato il riscaldamento. Sono entrati per primi i portieri delle due squadre, mentre da pochi istanti anche il resto delle due formazioni ha iniziato a correre.

Ore 10.00 Un’ora al calcio d’inizio di Lecce-Torino, sfida valida per la 24ª giornata del campionato Primavera. Serve una vittoria ai granata per tornare in piena zona playoff, mentre i salentini devono trovare punti per allontanarsi dalla zona rossa. A breve le due squadre entreranno in campo per il riscaldamento.

Primavera, Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

LECCE: Borbei, Addo, Pascalau, McJannet, Burnete, Yilmaz, Winkelmann, Daka, Minerva, Russo, Esposito. A disp. Lampinen-Skaug, Leone, Samek, Casciano, Pacia, Agrimi, Davis, Basaric, Helm, Jemo, Vescan-Kodor. All. Coppitelli.

TORINO: Abati, Bianay Balcot, Acar, Dell’Aquila, Ciammaglichella, Silva, Mendes, Dellavalle, Gabellini, Dalla Vecchia, Marchioro. A disp. Brezzo, Bellocci, Casali, Ruszel, Mullen, Padula, Perciun, Longoni, Keita, Magui, Antolini. All. Scurto.

Primavera, Lecce-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sportitalia detiene i diritti del campionato Primavera.

Primavera, Lecce-Torino: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle 11.