Lotta per le prime posizioni ed è finale di Coppa Italia ma stasera potrebbe ritrovarsi fuori dai playoff

Sta vivendo un periodo di forma negativo il Torino Primavera, dopo aver raggiunto ottimi risultati nella prima parte di stagione. I torelli sono stati tra le squadre più in forma del Campionato Primavera 1 fino a gennaio, come dimostrato anche dai 12 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa. Poi qualcosa si è spezzato, e a partire dalla brutta sconfitta per 6-3 contro il Sassuolo i ragazzi di Scurto non si sono più ripresi del tutto. Da lì è infatti arrivata una sola vittoria, per 1-0 contro la Lazio, e il passaggio alla finale di Coppa Italia, ottenuta però dopo una sconfitta e grazie al risultato positivo dell’andata. I dati parlano chiaro: solo una partita vinta delle ultime 6, e la zona playoff ora rischia di allontanarsi.

Dentro la crisi granata

Se fino a poche settimane fa Dellavalle e compagni si trovavano al 2° posto in classifica, alle spalle solo dell’Inter di Chivu, adesso la classifica si fa più negativa. A causa dello scarso rendimento recente infatti il Toro è sceso al 5° posto a pari punti con Sassuolo e Milan, che hanno però una partita in meno. I rossoneri sfidano oggi la Fiorentina, mentre i neroverdi faranno visita alla Juventus di Montero; in caso di risultati positivi delle due squadre la squadra di Scurto scenderebbe al 7° posto, il primo tra quelli che non garantirebbe l’accesso ai playoff. Il campionato è ancora lungo, mancano ancora 10 partite e i torelli hanno già giocato contro gran parte delle squadre presenti nella zona alta della classifica. Per poter tornare a dominare, e di conseguenza sperare in un posto per i playoff, c’è però bisogno di tornare ai fasti del periodo autunnale.