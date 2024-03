Altra convocazione in Nazionale Under 19 Italiana per Aaron Ciammaglichella del Torino: il classe 2005 è un punto fermo

Continua il percorso di crescita di Aaron Ciammaglichella. Bernardo Corradi lo ha di nuovo convocato in Nazionale Under 19 Italiana. Per lui uno stage a Coverciano dal 10 al 12 marzo.