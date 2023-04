Con una vittoria sul campo della Fiorentina il Torino balzerebbe al secondo posto del campionato Primavera

Sulla strada della Primavera del Torino, verso le finali per giocarsi lo scudetto, c’è ora la Fiorentina (partita in programma domani alle 16 a Firenze). I ragazzi di Scurto avranno bisogno di una prestazione perfetta per avere la meglio sulla Viola, una delle migliori squadre del torneo. I toscani si trovano al secondo posto in classifica, a quota 51 punti e a -8 dal Lecce capolista. Il Toro insegue a quota 49, con la possibilità di scavalcare i ragazzi di Alberto Aquilani al termine della prossima gara. I granata hanno già vinto il match di andata, grazie a due rigori di Gineitis e Caccavo.

Come arriva il Torino

Momento non brillante per i granata, che hanno perso qualche punto di troppo nelle ultime settimane. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il Toro ha fermato la propria corsa contro il Milan prima e il Lecce poi. Contro i rossoneri è arrivata una sconfitta difficile da digerire, con i ragazzi di Scurto che erano andati in vantaggio grazie a un rigore di Dell’Aquila per poi uscire sconfitti al 96′. Contro i salentini, invece, il Toro ha giocato l’intero secondo tempo con un uomo in più, andando comunque in svantaggio in superiorità numerica e pareggiando la gara a pochi minuti dal termine. I salentini hanno poi chiuso il match in 9 uomini, ma sono comunque riusciti a strappare un punto in una situazione di emergenza.

Come arriva la Fiorentina

Discorso diverso per la Fiorentina, reduce da tre vittorie consecutive in campionato contro Inter, Bologna e Cesena, ma che potrebbe subire il contraccolpo psicologico per gli strascichi della finale di Coppa Italia. I ragazzi di Aquilani, infatti, si sono visti scivolare il titolo dalle mani contro la Roma ai tempi supplementari. Eppure i toscani, dopo l’espulsione di Comuzzo al 75′, erano riusciti a rispondere al gol di Misitano con il pareggio di Krastev. Ma al 115′ Keramitsis ha infranto i sogni della Fiorentina, evitando i calci di rigore e portando il trofeo nella capitale. Contro il Torino sarà un vero e proprio esame di maturità.