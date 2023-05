Fiorentina-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

In palio ci sono i playoff: Fiorentina-Torino è una delle due sfide che oggi chiuderà la giornata del campionato Primavera. I viola sono secondi, i granata terzi: due punti di vantaggio dei toscani in una classifica cortissima. Un successo granata significherebbe sorpasso proprio alla Fiorentina: oltretutto la squadra di Scurto potrebbe pure guadagnare qualcosa dalla Roma o comunque tenerla a distanza (giallorossi in campo contro la Juve alle 20). Segui Fiorentina-Torino Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera Fiorentina-Torino: la diretta

34′ Njie calcia centrale, Tognetti blocca

31′ Dell’Aquila apre per Dembele sulla destra, il numero 27 mette in mezzo: Caccavo calcia benissimo con il destro sotto la traversa e porta in vantaggio il Toro!

31′ GOOOOOL DEL TORO! CACCAVO!

30′ Nessuna occasione da gol in questa prima mezz’ora di gioco

29′ Fallo di Krastev su Caccavo, riparte il Torino

27′ Kayode crossa, Passador blocca in uscita

26′ Fallo di Dembele su Presta

24′ Lanco lungo di Krastev, Passador blocca

23′ Altro fallo guadagnato da Savva, il migliore nel Toro in questo avvio

22′ Si alza anche un forte vento

20′ Fase di studio, squadre chiuse bene in difesa

16′ Dell’Aquila calcia alto con il destro

16′ Cross basso di Dembele, Tognetti blocca

13′ Njie prova la fiammata sulla sinistra, palla che finisce sul fondo

11′ Inizia a piovere forte sul sintetico dello Stadio Piero Torrini

10′ Amatucci colpisce la barriera

9′ Altro fallo, questa volta di Ruszel su Presta, punizione sulla trequarti

8′ Tanti falli e gioco spesso interrotto

6′ Colpo di testa di Krastev che finisce fuori

6′ Dembele comette fallo su Presta

5′ Savva steso da Favasuli

3′ Fallo di Di Stefano su N’Guessan, ripartono i granata

2′ Fiorentina molto aggressiva in questo avvio

1′ AMMONITO Ruiz per fallo su Amatucci

1′ Si parte! Primo pallone mosso dal Torino

PRIMO TEMPO

Le squadre stanno entrando in campo

Calcio d’inizio ore 16

Primavera, Fiorentina-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: pt 31′ Caccavo (T)

Ammonito: pt 1′ Ruiz (T)

Primavera Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 15 Un’ora al calcio d’inizio di Fiorentina-Torino Primavera: alle 16 andrà in scena la penultima partita di questo turno tra due squadre che hanno solo una differenza di due punti l’una dall’altra. Il Toro è reduce dal pareggio col Lecce dell’ex Coppitelli, 1-1, la Fiorentina dal successo col Cesena che ha permesso il sorpasso proprio ai granata la scorsa settimana. I calciatori delle due squadre scenderanno a breve in campo per il riscaldamento che precederà la sfida.

Primavera Fiorentina-Torino: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Torino Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina: Tognetti, Lucchesi, Biagetti, Amatucci, Di Stefano, Berti, Presta, Favasuli, Krastev, Kayode, Harder. A disposizione: Leonardelli, Dolfi, Capasso, Vitolo, Chiesa, Caprini, Vigiani, Nardi, Gentile, Comuzzo. Allenatore: Aquilani.

Torino: Passador, N’Guessan, Caccavo, Dell’Aquila, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Ruszel. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Ansah, Corona, Silva, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.