Cinque gare al termine della regular season: per i granata potrebbe essere una giornata decisiva, con la Fiorentina che sarà ospite della Roma

I ragazzi di Scurto si preparano ad affrontare il Frosinone per la 30ª giornata del campionato Primavera, in programma domenica 7 maggio alle ore 13:00. I granata vengono dalla vittoria fondamentale in chiave play off sul campo della Fiorentina, che ha permesso ai ragazzi di Scurto di scavalcare i viola in classifica. Il Toro è balzato dunque al secondo posto in campionato, a +1 dai toscani e a -7 dal Lecce capolista. Il Frosinone si trova invece sesto a 47 punti, a pari merito con il Sassuolo. Quella che viene potrebbe essere una giornata importante per la classifica, con tre scontri diretti tra le prime 6 del torneo. Si giocheranno infatti, oltre a Torino-Frosinone, anche Roma-Fiorentina e Lecce-Juventus.

Come arriva il Torino

Momento positivo per il Toro, che ha conquistato momentaneamente un posto per l’accesso diretto alle semifinali play off, grazie alla vittoria sugli uomini di Aquilani. Per gli uomini di Scurto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare di campionato. Ora la sfida al Frosinone per consolidare ulteriormente il secondo posto a poche gare dal termine della stagione.

Come arriva il Frosinone

I canarini stanno vivendo il periodo più difficile di una stagione che è stata nel complesso più che positiva. I ragazzi di Gorgone non riescono più a trovare la vittoria: nelle ultime 5 gare, infatti, sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. Particolarmente pesante da digerire è stata la sconfitta in casa dell’Empoli, nella gara terminata 5-0 in favore dei padroni di casa. Il dato preoccupante è sicuramente quello dei gol subiti: ben 11 negli ultimi 450 minuti. Tuttavia, per i ciociari, nulla sembra perduto: nonostante i risultati deludenti il secondo posto dista solo 5 punti.