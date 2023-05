Torino-Frosinone, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Frosinone è un vero e proprio scontro playoff per granata e ciociari. Il Toro è al secondo posto in classifica e ha un punto di vantaggio sulla Fiorentina, il Frosinone deve fare punti per restare nel gruppo delle prime sei, dopo che ieri la Juve col pari di Lecce lo ha momentaneamente sorpassato. La squadra di Scurto è reduce dalla bella e importante vittoria proprio sul campo dei Viola, 3-2. Segui in diretta Torino-Frosinone Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Frosinone: la diretta

4′ ESPULSO WEIDMANN! Toro in dieci

1′ Ripartita la tra tra Toro e Frosinone

SECONDO TEMPO

46′ Duplice fischio: squadre negli spogliatoi col Toro avanti 1-0

44′ Ci sarà un minuto di recupero

38′ AMMONIZIONE per Selvini per un fallo su Ruszel

34′ Ci prova Weidmann e sfiora il 2-0

30′ GOOOOOOOOOOOL di Caccavo!!!! Toro avanti! Bravo Weidmann dal limite a pescare in area Caccavo che poi gira il pallone in porta alle spalle di Palmisani

24′ Non si sblocca il match anche se il Toro fino a questo momento è in controllo del match, pur non avendo collezionato ancora vere e proprie occasioni

19′ Il Toro guadagna ora una punizione da posizione piuttosto defilata, palla allontanata dalla difesa del Frosinone

17′ Da qualche minuto è la squadra di Scurto che ha in controllo la partita

14′ Sta crescendo il Toro: entra in area Dell’Aquila e prova a piazzarla, non c’è una deviazione da parte del Frosinone, si riparte dal portiere degli ospiti

12′ Dell’Aquila vede l’inserimento di Savva in area, suggerimento troppo lungo, esce Palmisani e fa sua la sfera

8′ Spinge ancora il Frosinone, col Toro che invece al momento fatica ad imbastire un’azione

3′ Prova a fare la partita il Frosinone senza tuttavia impensierire il Torino

1′ Partiti: il Frosinone ha battuto il calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Frosinone 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 30′ Caccavo

Ammonito: pt 30′ Selvini

Torino (4-3-3): Passador; Antolini, Dellavalle, Anton, Dembelè; Savva, Ruszel, Weidmann; Caccavo, Dell’Aquila, Njie. A disposizione: Servalli, Brezzo, Wade, Rettore, Ansah, Corona, Vaiarelli, Dalla Vecchia, Opoku, Acar, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Frosinone: Palmisani, Bruno, Kamensek, Selvini, Milazzo, Cangianiello, Maestrelli, Errico, Ferrieri, Maura, Voncina. A disposizione: Stellato, Di Chiara, Rosati, Jirillo, Condello, Stefanelli, Macej, Gozzo, Mulattieri, Mezsargs, Pera. Allenatore: Gorgone

Primavera, Torino-Frosinone: dove vederla in tv e streaming

Torino-Frosinone in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera. La partita in streaming è disponibile su Sportitalia.com, la diretta web su Toro.it.

Primavera, Torino-Frosinone: le formazioni ufficiali

