Periodo difficile per Daouda Weidmann, centrocampista classe 2003 in forza al Torino Primavera. Il francese, un titolare fisso di Scurto, è stato ancora espulso nel match di cartello contro il Frosinone. Questa volta a costare caro al giocatore è stato un fallo di reazione, per il quale ha rimediato una seconda ammonizione e ha abbandonato il campo anzitempo. Weidmann ha così lasciato (di nuovo) i suoi compagni in 10: l’inferiorità numerica non ha tuttavia inciso sull’andamento del match, che i granata hanno poi vinto per 3-0. Il centrocampista aveva appena scontato una lunga squalifica per essere stato protagonista di un’accesa rissa contro il Napoli. Salterà – come minimo – la trasferta contro la Sampdoria in programma il 12 maggio.