A 4 giornate dal termine il Torino è sempre più vicino al mantenimento del 2° posto, che garantirebbe l’accesso diretto ai playoff

Non solo Serie A. Si entra nel vivo anche del campionato Primavera, un campionato che il Torino sta onorando nel migliore dei modi grazie soprattutto alle doti di Mister Scurto. Torino che, a quattro giornate dal termine, ha ben saldo il 2° posto che garantirebbe l’accesso diretto alle semifinali playoff senza passare dal turno preliminare, ma potrebbe anche puntare al Lecce, primo in classifica.

30ª giornata: 3-0 del Toro contro il Frosinone, si ferma il Lecce

La 30ª giornata ha regalato diversi risultati inaspettati, essendosi giocati diversi scontri diretti. Il Torino è l’unica squadra tra le “big” che ha rispettato i favori del pronostico, vincendo in scioltezza per 3-0 contro il Frosinone, sceso al 7° posto in classifica. A decidere la gara ci hanno pensato la doppietta di Cannavo e la rete di Savva. Granata che, dunque, accorciano a 5 punti sul Lecce, fermato in casa dalla Juventus dopo il pareggio per 1-1. Per quanto riguarda le inseguitrici, invece, la Fiorentina ha perso lo scontro diretto contro la Roma e la possibilità di rimanere agganciata al Torino. Giallorossi e viola che, adesso, sostano a 51 punti, a 4 di distanza dai baby granata. Chi non molla, invece, è il Sassuolo, che ha trovato una vittoria esterna per 1-4 a Bologna salendo a 50 punti.

Corsa al primo posto: calendari a confronto

È vero che la distanza dal Lecce, a 4 giornate dal termine, sembra incolmabile considerando anche il cammino dei salentini, ma fin quando l’aritmetica lo permetterà è possibile pensare a un aggancio da parte dei granata. Un occhio dunque ai calendari delle due squadre da qui alla fine.

Il calendario del Torino

31ª giornata: Sampdoria (9)-Torino

32ª giornata: Torino-Udinese (17)

33ª giornata: Bologna (14)-Torino

34ª giornata: Torino-Empoli (11)

Il calendario del Lecce

31ª giornata: Fiorentina (4)- Lecce

32ª giornata: Lecce-Sassuolo (5)

33ª giornata: Lecce-Atalanta (15)

34ª giornata: Hellas Verona (10)-Lecce