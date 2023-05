La squadra allenata da Scurto affronta la Sampdoria in trasferta: obbiettivo inseguire il primo posto in classifica

Continua la grande stagione del Torino Primavera. La squadra allenata da Giovanni Scurto, sta dimostrando di avere le carte in regola per poter vincere il campionato. Prima però, vanno raggiunti i playoff e in queste ultime sfide ci si gioca tanto. A quattro giornate dal termine, il Torino affronta in trasferta la Sampdoria di mister Felice Tufano. Appuntamento a venerdì 12 maggio, alle ore 17:00 al Centro Sportivo Giuliano Mugnaini. Rispetto alla prima squadra, che è appena retrocessa in Serie B, la Primavera se la passa meglio. Al momento i blucerchiati in classifica occupano la posizione numero 9 a 43 punti, frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. 47 gol fatti e 40 gol subiti, per una squadra molto insidiosa. Il Torino invece si trova al secondo posto a 55 punti, dietro al Lecce primo a 60. Tra le fila dei granata sarà squalificato Weidmann, che era appena rientrato da una squalifica di 5 giornate.

I playoff e i giovani blucerchiati

Arrivare primo o secondo non cambia molto: entrambe le posizioni infatti garantiscono un posto diretto in semifinale playoff. Attenzione quindi a Roma (51), Fiorentina (51) e Sassuolo (50) che inseguono i granata. L’obbiettivo non è solo quello di qualificarsi per i playoff, ma di partire subito dalla semifinale. Per fare i playoff, basta arrivare tra le prime 6. I granata arrivano al match dopo due grandi vittorie, contro Fiorentina (2-3) e Frosinone (3-0). I doriani invece nelle ultime tre partite hanno collezionato due pareggi contro Bologna (1-1) e Cesena (2-2) e una vittoria contro il Napoli (3-1) nel mezzo. Il giocatore più pericoloso è Daniele Montevago, autore di 16 reti in campionato. Attenzione però anche ai cross del terzino sinistro Franceco Migliardi, che ha già fatto 7 assist.