Sampdoria-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Oggi, venerdì 12 maggio, alle ore 17 la Primavera del Torino gioca in trasferta contro la Sampdoria. I blucerchiati si trovano in nona posizione in classifica, mentre i granata sono chiamati a difendere il secondo posto. Partita delicata quella che si giocherà al Centro Sportivo Gloriano Mugnaini. Torino reduce dalla vittoria per 3-0 in casa contro il Frosinone, mentre nella scorsa partita la Sampdoria ha fatto 2-2 in trasferta contro il Cesena. I giovani interessanti in campo sono tanti: segui Sampdoria-Torino Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera, Sampdoria-Torino: la diretta

1′ Si parte! Primo pallone mosso dalla Sampdoria

PRIMO TEMPO

Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco

Calcio d’inizio alle ore 16

Primavera, Sampdoria-Torino 0-0: il tabellino

Sampdoria: Tantalocchi, Villa, Migliardi, Cecchini, Pozzato, Montevago, Porcu, Mittinen, Ivanovic, Aquino, Uberti. A disposizione: Gentile, Scardigno, Conti, Ntanda, Straccio, Leonardi, Savio, Tozaj, Lotjonen, Peretti, Di Mario. Allenatore: Tufano.

Torino: Passador, N’Guessan, Caccavo, Dell’Aquila, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Ruszel. A disposizione: Brezzo, Servalli, Wade, Anton, Rettore, Ansah, Corona, Vaiarelli, Silva, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Primavera, Sampdoria-Torino: il prepartita

Ore 16 Un’ora al fischio d’inizio di Sampdoria-Torino, gara valida la giornata 31 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al Centro Sportivo Gloriano Mugnaini, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obbiettivo del Torino è chiaro: difendere il secondo posto in classifica. I ragazzi di Scurto non possono sbagliare in trasferta contro la squadra di Tufano.

Primavera, Sampdoria-Torino: dove vederla in TV e streaming

Sampdoria-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

