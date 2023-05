I ragazzi di Scurto sono aritmeticamente qualificati ai play off ma contro l’Udinese si giocano il secondo posto in classifica

Tre giornate al termine del campionato Primavera1: al Torino è necessario un ultimo sforzo per qualificarsi direttamente alle semifinali play off. Il primo dei tre ostacoli lungo il cammino porta il nome dell’Udinese, che il Toro affronterà nella gara in programma questo pomeriggio alle ore 17:00. I bianconeri, al contrario, sono aritmeticamente retrocessi in Primavera 2 e non hanno più nulla da chiedere alla stagione, ma i granata non dovranno assolutamente sottovalutare l’avversario per evitare spiacevoli sorprese. La classifica è corta e uno scivolone potrebbe compromettere il cammino dei ragazzi di Scurto, che hanno attualmente 56 punti: la Fiorentina, terza in campionato, è a soli due punti di distanza, mentre Sassuolo e Roma distano rispettivamente tre e cinque lunghezze. Più staccata la Juventus, che occupa l’ultimo posto utile per una qualificazione ai play off, a quota 50.

Nella gara di andata il Torino era stato sconfitto

Lo scorso 21 gennaio, in casa dei bianconeri, il Toro aveva rimediato una sconfitta. Eppure i granata erano partiti bene, portandosi in vantaggio con Ansah Yeboh al 23′ del primo tempo. La reazione friulana è poi arrivata nella seconda frazione di gioco, quando Asante prima e Buta poi, hanno ribaltato il risultato. La gara è poi terminata 2-1 in favore dei bianconeri, che dopo quella gara sono riusciti a vincere solo due sfide, contro il Frosinone e il Cesena, nell’ultima giornata di campionato.