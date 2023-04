Sono stati introdotti dei cambiamenti nel regolamento del campionato Primavera: cosa cambierà per le liste

Il campionato Primavera è da sempre una fonte di valorizzazione per i ragazzi del settore giovanile che, attraverso esso, hanno la possibilità di fare il salto di qualità che permetterebbe loro di arrivare in prima squadra. Il Consiglio di Lega ha deliberato alcune modifiche al regolamento del campionato Primavera 1. Il primo cambiamento riguarda l’età limite dei giocatori che potranno competere; il campionato, infatti, dalla stagione 2024/2025 passerà da Under 19 a Under 20, dando così la possibilità ai giocatori di avere un anno in più di formazione. Dal prossimo campionato, invece, verrà introdotto un vincolo al tesseramento per quelli che prendono il nome di calciatori “local”, cioè tesserati dal club per due stagioni sportive dal 12° anno di età, e per i calciatori selezionabili dalle Rappresentative Nazionali Italiane. Le distinte gara saranno ridotte a 22 giocatori, e dovranno presentare un numero di giocatori convocabili per le Rappresentative Nazionali Italiane, partendo da almeno 5 nel prossimo anno, fino ad arrivare a 10 nella stagione 2025/2026.

Primavera, nuovo regolamento: cosa cambia

Nel dettaglio, le novità introdotte implicano:

Dalla stagione 2023/2024: presenza di almeno 5 calciatori local e 5 con requisiti per essere convocati con le Rappresentative Nazionali Italiane.

Dalla stagione 2024/2025: presenza di almeno 8 calciatori local e 8 con requisiti per essere convocati con le Rappresentative Nazionali Italiane.

Dalla stagione 2025/2026: presenza di almeno 10 calciatori local e 10 con requisiti per essere convocati con le Rappresentative Nazionali Italiane.