Torino-Lecce, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torna il weekend e con esso il campionato Primavera, che vedrà questa volta il Toro protagonista in un big match. Ad attenderlo, il Lecce dell’ex Federico Coppitelli che, tassello dopo tassello ha raggiunto la vetta della classifica. I granata, tra le mura amiche e terzi a pari merito con la Roma, sono pronti a lottare per conquistare i preziosi 3 punti in ottica playoff. Segui su Toro.it la cronaca in diretta di Torino-Lecce.

Primavera, Torino-Lecce: la diretta

42′ Espulso Vulturar per un fallo ai danni di Passador, che blocca il pallone. Secondo giallo per lui

42′ Lancio lungo per Pellegri, che viene anticipato. La sfera rimane lì

41′ Njie non riesce a tenere in campo il pallone. Rimessa laterale per il Lecce

40′ Antolini prova ad allungarsi il pallone. Commette però fallo ai danni di Munoz

39′ Giro palla del Toro

38′ Corner per il Torino. tocco corto di Ruiz per Dell’Aquila, che va col sinistro. Prova ad arrivarci Dellavalle, ma non trova lo specchio

35′ Savva! Fiammata granata del giocatore del Toro, servito da Dell’Aquila. Borbei intuisce tutto

32′ Occasione Lecce! Ci prova Salomaa di testa ma non basta a fregare Passador

31′ Pellegri finisce a terra in area dopo un contrasto con Hasic. L’abritro lascia giocare

30′ Toro che cerca spazi in avanti. Russell cerca Savva, Dorgu ci mette il piede e la sfera finisce in out

29′ Rimessa laterale conquistata dal Lecce

26′ Fallo di Burnete ai danni di Passador. Punizione per i granata

25′ Rischio Toro! Giro palla efficace in avanti. Burnete vince un contrasto con Dembele e fa passar eil pallone. Salomaa fa da sponda ma non ci arriva Corfitzen

24′ Fallo di Njie su Borbei . Punizione per il Lecce

23′ Rischio di Passador, fuori dall’area che in palleggio fa ripartire i suoi

23′ Scintille tra Berisha e Dellavalle. I due si chiariscono in fretta

22′ Chiusura di Antolini che consegna una rimessa laterale al Lecce

21′ Fallo di Corfitzen subito da Dembelè. Punizione per il Toro

20′ Punizione per il Toro. Se ne occupa Ruiz con il destro. Borbei esce e blocca il pallone

19′ Ammonito Vulturar per un fallo su Dell’Aquila

18′ Punizione per il Toro per un pestone di Samek ai danni di Dell’Aquila

17’Giro palla dei granata

16′ Corner per il Lecce. Sfera messa sul primo palo da Vulturar. Russell Allontana e attiva la ripartenza dei granata. N’Guessan spreca però il contropiede

15′ Recupero importante di N’Guessan su Burnete

14′ Dorgu viene pescato in fuorigioco. Ripartono i granata

13′ Spunto di Savva che va in progressione. Munoz la mette in out. Altro corner per i granata che vanno in mezoz. La difesa allontana

12′ Sfera messa sul primo palo da Ruiz. La difesa del Lecce allontaa ma recupera Russell

12′ Ancora Pellegri! Calcia dalla distanza. Conclusione sporcata che finisce in out

11′ Giro palla del Lecce che torna dalle retrovie

10′ Prima occasione per Pellegri che, da solo contro Borbei, clacia di potenza ma troppo centrale!

9′ Rimane a terra Samek per un fallo di Ruiz. Punizione per il Lecce. Vulturar spreca e riconsegna la sfera agli avversari

8′ Riprende il gioco

7′ Rimane a terra Burnete. Si ferma il gioco

7′ Fallo di Savva ai danni di un avversario. La sfera finisce in out ed è rimessa alterale per i giallorossi

6′ Riparte il Toro con Antolini. Berisha recupera

5′ Recupero del Lecce che torna in avanti. Dembele anticipa Salomaa e allontana. C’è poi un fallo di Burnete, che consegna una punizione ai granata

4′ Punizione per il Toro. Colpo di testa da sinistra di Dellavalle. Borbei allontana. La sfera rimane lì, ma Savva non riesce a metterla dentro

3′ Errore di Passador che regala un pallone agli avversari

2′ Rimane a terra Berisha per un fallo. Si riparte con una punizione per il Lecce

1′ Si parte! Primo possesso per i salentini che fanno girare palla

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Lecce 0-0: il tabellino

Ammonito:pt 19′ Vulturar (L)

Primavera, Torino-Lecce: il preparita

Ore 10:00 Le squadre sono arrivate allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. I granata, reduci dalla sconfitta contro il Milan di Abbate, affrontano in casa il Lecce dell’ex Federico Coppitelli. Sfida che vale molto per i ragazzi di Scurto, a caccia di punti per tornare al secondo posto. I salentini, dall’alto della vetta, si prospettano avversari difficili da battere. Nel Torino ancora out Weidmann, espulso contro il Napoli e squalificato per 5 gare. C’è però Pellegri, mandato da Juric a recuperare minuti e fiducia.

Primavera, Torino-Lecce: dove vederla in TV e streaming

Torino-Lecce è trasmessa in TV da SportItalia, canale 60 del digitale terrestre. In alternativa si può vedere in streaming sull’applicazione e sul sito. Su Toro.it puoi seguire la diretta testuale dell’incontro.

Primavera, Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

