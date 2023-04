Primavera, sabato la sfida tra Torino e Lecce: Federico Coppitelli torna a Torino e il suo Lecce sta volando in classifica

Continua il campionato Primavera e il Torino vuole subito riscattare la sconfitta contro il Milan. Non sarà facile però farlo nel prossimo turno: a Torino infatti arriva il Lecce di Federico Coppitelli primo in classifica. La squadra allenata dal mister nato a Roma, che per anni è stato sulla panchina granata, sta facendo un campionato straordinario e oltre ogni aspettativa. Appuntamento domani alle 11, allo Stadio Silvio Piola di Vercelli per Torino-Lecce. L’andata è stata giocata il 5 novembre 2022 e i granata si imposera per 3-2 in trasferta. Giunti alla 28^ giornata però le cose sono cambiate e i giallorossi stanno dimostrando di avere qualcosa in più rispetto alle altre. La squadra di Giovanni Scurto però, non si tirerà di certo indietro e cercherà in tutti i modi di fare punti.

La stagione del Lecce e la classifica

Lecce che si trova primo in classifica a 58 punti, a +10 dalle inseguitrici. Su 27 partite giocate, 18 vinte, 4 pareggiate e 5 perse. 49 gol fatti e solo 21 subiti per una squadra praticamente perfetta. A inseguire in classifica ci sono la Fiorentina e il Torino con 48 punti. I granata hanno totalizzato 14 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con 39 gol fatti e 32 gol subiti. Più sotto ci sono Roma (47), Frosinone (45), Juventus (43) e Sassuolo (43). La vera stella della squadra è Rares Burnete, che ha messo a segno 18 gol in campionato. Attenzione anche a Berisha (8 gol) e Corfitzen (7 gol). Guidano invece la classifica degli assist Salomaa e Volturar, rispettivamente con 6 e 5 assist. Nella rosa dei salentini ci sono solo 7 giocatori italiani.