Milan-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Secondo posto in solitaria riagganciato dal Torino di Scurto che, battendo il Sassuolo, ha scavalcato la Roma. Ora l’obiettivo è provare a mantenerlo a partire dal match contro il Milan di Abate, poco sopra la zona rossa della classifica. Dalle ore 15.00, i Torelli riprenderanno a lottare sul rettangolo verde in vista dei playoff. Segui su Toro.it la cronaca in diretta di Milan-Torino.

Primavera, Milan-Torino: il preparita

Tutto pronto o quasi al Vismara, che ospiterà il Milan e il Torino in vista della 27^ giornata di campionato. Sfida che si prospetta essere interessante con il Toro a caccia di un distacco nei confronti delle inseguitrici e in particolare la Roma, vincente proprio contro i rossoneri nell’ultima giornata. Anche i padroni di casa vogliono i tre punti ma a spingerli è la salvezza. Tornati a rischio play-out, devono allargare il solco con il Napoli. Motivazione più che valida e che assicura quella spinta in più al Milan: il Toro dovrà stare particolarmente attento, soprattutto facendo i conti con le pezanti assenze di Weidmann e Dellavalle.

Primavera, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan: Nava, Coubis, Bozzolan, Nsiala, El Hilali, Stalmach, Zeroli, Eletu, Cuenca, Sia, Casali. A disposizione: Pseftis, Bartoccioni, Simic, Alesi, Traore, Foglio, Capone, Andrews, Malaspina, D’Alessio, Paloschi, Longhi, Bartesaghi. Allenatore: Abate.

Torino: Passador, Anton, Dell’Aquila, Antolini, Silva, Savva, Dembele, Njie, Ruszel, Opoku, Makadji. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Caccavo, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Ruiz, Marchioro, Barzago, Capac. Allenatore: Scurto.

Primavera, Milan-Torino: dove vederla in TV e streaming

Milan-Torino è trasmessa su Sì SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre raggiungibile con il tasto rosso. In alternativa si può vedere in streaming sull’applicazione e sul sito. Su Toro.it puoi seguire la diretta testuale dell’incontro.

Primavera, Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00