La squadra allenata da Scurto sarà impegnata domani alle 15:00, in trasferta contro il Milan, per confermare il secondo posto

Se per quanto riguarda la prima squadra mancano 9 partite al termine del campionato, per quanto riguarda la Primavera ne mancano 8, poi ci saranno le fasi finali. Il Torino di Giovanni Scurto sta facendo un ottimo percorso e si prepara ad affrontare il Milan di Ignazio Abate nella 27^ giornata: appuntamento domani, sabato 15 aprile, alle ore 15:00 al Centro Sportivo Vismara per Milan-Torino. Nella scorsa giornata, i granata si sono imposti in casa per 2-1 contro il Sassuolo, conquistando il secondo posto in classifica. Ora sono a 48 punti e inseguono il Lecce, primo a 55. Su 26 partite giocate, il Toro ne ha vinte 14, pareggiate 6 e perse 6 con 38 gol fatti e 30 gol subiti. Seguono in classifica la Roma (47), la Fiorentina e il Frosinone (45), il Sassuolo (42) e la Juventus (40). Solo le prime 6 classificate avranno accesso ai playoff per il titolo.

Milan: una stagione sottotono

La squadra rossonera, allenata tra l’altro da un’ex conoscenza granata come Ignazio Abate, sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. In classifica occupa il 15^ posto con 30 punti e ha bisogno di punti per evitare i playout. Cesena (9 punti) e Udinese (16 punti) sembrano ormai condannate alla retrocessione in Primavera 2. In questo momento il Milan giocherebbe il playout contro il Napoli, che si trova al 17^ posto con 28 punti. Davanti ci sono Atalanta e Cagliari, rispettivamente con 31 e 32 punti. Un avversario che sembra alla portata per il Toro, ma da non sottovalutare. In Europa, i rossoneri hanno raggiunto le semifinali di Youth League e affronteranno l’Hajduk Spalato. In campionato sono reduci dalla sconfitta per 3-2 in trasferta contro la Roma. I due giocatori più pericolosi sono in attacco: Youns El Hilali (10 gol) e Chaka Traorè (6 gol). All’andata i granata vinsero 2-0 in casa.