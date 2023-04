Il secondo posto eviterebbe al Toro il primo turno di spareggi: fra due turni c’è la sfida al Lecce capolista

Se son rose fioriranno. Dopo l’ottimo percorso dell’Under 18 di mister Asta nel Torneo di Viareggio, interrotto solamente in finale con la sconfitta contro il Sassuolo, anche la Primavera è in un momento decisamente positivo. La squadra di Giuseppe Scurto convince sempre di più come dimostrano i risultati e la classifica: 2° posto alle spalle del Lecce, al momento quasi irraggiungibile (ma fra due giornate è in programma lo scontro diretto). Un cammino più che buono, considerando anche la presenza di squadre molto attrezzate e partite con altre ambizioni. È vero che la classifica sembra piuttosto anomala, con squadre come Milan e Napoli ad inseguire, ma i talentini granata stanno diventando una solida realtà. Lo sa bene il Sassuolo, sconfitto nell’ultimo turno con il risultato di 2-1. La strada per il titolo è ancora molto lunga, ma certo è che continuando così i ragazzi di Scurto possono assicurarsi la qualificazione automatica al secondo turno dei playoff.

Il calendario verso i playoff

Mancano ancora 8 giornate alla fine, e tutto è ancora da decidere. Ci sono ancora diversi scontri diretti all’appello, ma i granata non devono abbassare la guardia e continuare a racimolare punti dalla prossima partita. Di seguito il calendario della regular season.

27ª giornata: MILAN-TORINO

28ª giornata: TORINO-LECCE

29ª giornata: FIORENTINA-TORINO

30ª giornata: TORINO-FROSINONE

31ª giornata: SAMPDORIA-TORINO

32ª giornata: TORINO-UDINESE

33ª giornata: BOLOGNA-TORINO

34ª giornata: TORINO-EMPOLI