Si è chiuso oggi, lunedì 10 aprile, il primo Torneo Internazionale “Memorial Mihajlovic“. Torino secondo alle spalle dell’Empoli

Sul campo “Baciccia-Ferrando” di Genova Pra’ sabato 8 aprile e oggi, lunedì 10 aprile, è andato in scena il primo Torneo Internazionale “Sinisa Mihajlovic” in memoria dell’ex giocatore e allenatore scomparso lo scorso 16 dicembre a causa di una terribile malattia. L’8 aprile hanno giocato le formazioni della categoria Piccoli Amici 2016 e 2017. Nella giornata di oggi invece è scesa in campo la leva dei 2015. Tra le squadre presenti c’erano Roma, Sampdoria e anche il Torino, tre squadre che sono state molto importanti e significative nella vita di Mihajlovic. Era presente anche l’Empoli che ha vinto il torneo in finale contro la squadra granata. In rappresentanza del Torino c’era anche il direttore operativo Alberto Barile, che nella parentesi all’ombra della Mole del tecnico serbo aveva legato molto con Mihajlovic, instaurando un rapporto di profondo rispetto e amicizia. Particolarmente soddisfatto a termine della manifestazione il presidente della Praese Claudio Sciotto per le due giornate importanti e positive all’insegna dello sport.