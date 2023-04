Torino-Sassuolo, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo aver battuto per 1-0 in trasferta il Napoli con gol di Antolini, il Torino Primavera torna in campo in casa contro il Sassuolo. Calcio d’inizio alle ore 18:00 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. I neroverdi sono sesti in classifica a 42 punti, mentre i granata sono terzi a 45. I ragazzi di Scurto vogliono evitare l’aggancio in classifica e continuare a lottare per le posizioni alte del campionato. Segui su Toro.it la cronaca in diretta di Torino-Sassuolo.

Primavera, Torino-Sassuolo: la diretta

7′ Continuano gli attacchi dei neroverdi, il Toro si difende bene

4′ Ancora un calcio d’angolo per il Sassuolo

1′ Calcio d’angolo per il Sassuolo, nulla di fatto

1′ Calcio d’inizio

Cambio dell’ultimo minuto per il Toro: problemi per Antolini, al suo posto giocherà Dell’Aquila.

Primavera, Torino-Sassuolo 0-0: il tabellino

Torino: Passador, N’Guessan, Caccavo, Dell’Aquila, Silva, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Ruszel, Opoku. A disposizione: Servalli, Brezzo, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Antolini, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Ruiz, Marchioro, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Sassuolo: Zacchi, Loeffen, Pieragnolo, Casolari, Abubakar, Kumi, Russo, D’Andrea, Miranda, Cannavaro, Bruno. A disposizione: Theiner, Leone, Baldari, Ajayi, Lolli, Foresta, Cinquegrano, Ryan, Martini, Zaknic, Gori. Allenatore: Bigica.

Primavera, Torino-Sassuolo: il preparita

Ore 17:00 Le squadre sono arrivate allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. I granata, reduci dalla vittoria in Campania contro il Napoli di Frustalupi, affrontano in casa il Sassuolo di Emiliano Bigica. Sfida ad alta quota, che vedrà impegnate la terza e la sesta della classe. Nel Torino non ci sarà Weidmann, espulso contro il Napoli e squalificato per 5 gare.

Primavera, Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Sassuolo: dove vederla in TV e streaming

Torino-Sassuolo è trasmessa in TV da SportItalia, canale 60 del digitale terrestre. In alternativa si può vedere in streaming sull’applicazione e sul sito. Su Toro.it puoi seguire la diretta testuale dell’incontro.