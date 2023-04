Le dichiarazioni rilasciate da Ludergnani confermano quando detto da Cairo, ma l’attesa continua ad essere infinita per il Robaldo

Un vero peccato per il Torino, che ha perso la finale del Torneo di Viareggio contro il Sassuolo. La formazione allenata da Antonino Asta ha comunque fatto un ottimo percorso e in questa stagione, anche la Primavera di mister Giovanni Scurto sta facendo ottime cose. Ruggero Ludergnani sta provando a lasciare la sua impronta da quando è arrivato a capo del Settore giovanile (basti pensare a come il Torino si sia allargato molto di più ai mercato esteri per cercare nuovi giocatori) ma c’è un ancora un grosso problema da risolvere: il centro sportivo. Al momento i ragazzi che giocano in granata non hanno una casa. La Primavera, per esempio, si allena sul campo del Cit Turin a Torino, ma gioca le partite a Vercelli. Per non parlare di tutte le altre squadre fino ad arrivare ai Piccoli Amici, tutte costrette ad allenarsi in impianti diversi sparsi per la città. Sono 7 anni che il Torino ha avuto la concessione del Robaldo, ma i lavori non sono mai iniziati.

Le parole di Ludergnani e la situazione Robaldo

“Ci stiamo lavorando, speriamo quanto prima di dare una casa ai ragazzi”, ha provato a tranquillizzare Ludergnani negli scorsi giorni, durante la finale del Torneo di Viareggio. Di fatto il Responsabile del Settore giovanile ha conferma quanto affermato da Urbano Cairo nelle scorse settimane: il presidente su Instagram, rispondendo a un tifoso, aveva assicurato che entro fine anno sarebbero partiti i lavori. Intanto tutti aspettano, vedremo se sarà così. L’impianto, situato in Strada Castello di Mirafiori a Torino, è conosciuto anche come “i cinque campi”. Infatti, erano presenti ben cinque campi da gioco, prima di diventare una specie di Jurassic Park dopo l’abbandono. Oltre ad alcune squadre giovanili del Torino, in quel centro sportivo ha giocato per anni il Nizza Millefonti, prima del fallimento. Dopo che il Torino ha vinto la concessione nel lontano 2016, non sono mai iniziati i lavori. Una serie infinita di iter burocratici con il Comune di Torino, che si sono trasformati in un vero e proprio incubo. Un incubo che si spera potrebbe iniziare a vedere la fine entro dicembre. Se inizieranno i lavori, ovviamente.