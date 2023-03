Dopo la vittoria nel derby Primavera, il presidente del Torino su Instagram ha risposto ad alcune domande dei tifosi

“Quando inizieranno i lavori al Robaldo? Credo e spero entro fine anno”. Parola di Urbano Cairo che, dopo aver celebrato su Instagram la bella e convincente vittoria della Primavera del Torino nel derby contro la Juventus (3-1 il finale), ha risposto ad alcune domande dei tifosi. Tutti è partito da questo post: “Bravi ragazzi , bellissima vittoria!! Sono davvero felice ! Continuate cosi con questo spirito e questa voglia di vincere !! SFT”.

Cairo: “La Primavera al Filadelfia? Ci siamo arrivati anche noi”

Uno dei primi commenti al post è stato di un tifoso che ha chiesto di far giocare la Primavera al Filadelfia e non a Vercelli le partite casalinghe. “Pres facciamo venire la primavera al Fila, non è possibile che in casa alla fine giochino in trasferta… l’amore di cui parlava Mister Juric è anche questo”. “Ottima idea” è stata la risposta di Cairo. E a chi gli ha fatto notare che “ci poteva arrivare qualcuno prima”, Cairo ha replicato ironicamente: “Ci siamo arrivati anche noi…”