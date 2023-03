Botta e risposta su Instagram tra Cairo e i tifosi. “Porto fortuna alla Roma” e da lì si scatenano i granata

“Si può dire che porto fortuna“. Così in un post Urbano Cairo ha commentato la vittoria della Roma in Europa League, dopo che nel pomeriggio aveva postato una foto accompagnata dal messaggio “Daje Roma”. Sotto il nuovo post, però, i tifosi del Torino si sono scatenati, rispondendo alla frase del patron granata. “Pensa te, tu non ci sei mai riuscito (a portare fortuna, ndr), dopo 16 anni ci stai facendo scomparire“, ha scritto un tifoso. E subito la risposta del presidente Cairo: “Non mi sembra proprio”. Poi ancora altri tifosi si aggiungono ai commenti: “Hai pure il coraggio di rispondere”, “Porta il Torino dove adesso è la Roma invece di vantarti per 2 qualificazioni in Europa League in 20 anni”, scrive un altro. E ancora: “Costruisci una squadra decente con un progetto serio, perché mi sembra che 2 qualificazioni in 20 anni siano un po’ poca roba”, “Anche noi dovremmo essere in Europa e vincere qualche derby ogni tanto… Purtroppo Verdi e Zaza sono stati acquisti devastanti”.