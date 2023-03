Lo chef presente allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Napoli: cori e insulti da parte dei tifosi granata

Ieri il Torino ha giocato in uno stadio gremito di tifosi del Napoli, cosa non normale se si gioca in casa. Sugli spalti, ospite nei palchi, era presente anche Antonino Cannavacciuolo, famoso chef italiano e tifoso dei partenopei. I tifosi granata hanno insultato e cantato cori contro lo chef, che si è spazientito. Di seguito il video che circola su Instagram dell’accaduto.