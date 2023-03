Il responsabile dell’area tecnica granata Vagnati ha condiviso un post Instagram sotto al quale non sono mancate delle critiche

Nella serata di ieri, giovedì 23 marzo, chi vive vicino al Filadelfia, ma anche chi è semplicemente passato davanti all’impianto sportivo granata, si sarà sicuramente chiesto perché anche di sera le luci sono rimaste accese e perché il cortile del Filadelfia era pieno di automobili. Ieri sera a svelare questo mistero ci ha pensato attraverso un post Instagram il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati che oltre a pubblicare delle foto all’interno del nuovo ristorante del Filadelfia ha scritto: “Bellissima sera nella Nostra Casa insieme a Fratelli Beretta”. Dunque, il club granata aveva organizzato una cena con uno degli sponsor più storici del Toro che tra l’altro ha contribuito in maniera molto importante proprio alla realizzazione del ristorante all’interno del centro di allenamento della squadra di Ivan Juric. Ma molto probabilmente, quello che è significativo sottolineare sono i diversi commenti critici comparsi sotto al post del dirigente ex Spal. Un po’ come è spesso successo al patron del Toro Urbano Cairo che sotto a qualche suo post Instagram ha ricevuto commenti non proprio positivi e, in più di un’occasione, non si è sottratto a rispondere ad alcuni commenti da parte dei tifosi del Toro.

Tra le critiche anche qualche commento positivo

Sotto al post pubblicato da Vagnati si legge: “Direttore, ci completa la squadra?”, “I salatini Cairo li ha fatti pagare?” e ancora “Nooo dopo non ci sono i soldi per il mercato”. Poi in merito alla frase scritta dal responsabile dell’area tecnica del Toro: “nella nostra casa” un tifoso commenta: “Di vostro non c’è niente”. Invece da parte di un altro tifoso c’è la voglia di far tornare il club granata ad alti livelli, che è un po’ l’obiettivo di tutti con Ivan Juric in prima linea, infatti ha scritto: “La nostra leggendaria casacca merita di tornare ad essere competitiva signor direttore. SFT”. Mentre tra i commenti più pungenti si legge: “Ma una punta decente la riesci a comprare al posto di mangiare gira un po’ i campi”. Infine, è doveroso sottolineare che oltre alle critiche qualche complimento nei confronti del direttore sportivo granata è arrivato. Insieme a diverse persone che hanno commentato con l’emoji degli applausi un tifoso ha scritto: “Grande Vagnati, finalmente un direttore competente che conosce il calcio estero; complimenti per tutti gli acquisti fatti all’estero per il Torino, non ha sbagliato un colpo, compreso Radonjic che ha sfilato a Baschirotto la maglia della nazionale”.