Nonostante la sconfitta in finale, il Torino può sorridere: Capac è stato premiato come miglior giocatore del Torneo di Viareggio

Il Toro è uscito sconfitto dal Viareggio 2023 ma nonostante questo non mancano però le note positive. Tanti gioielli si sono messi in mostra durante il torneo, ma ce n’è stato uno in particolare che ha spiccato sugli altri. Si tratta di Alexandru Capac, attaccante classe 2005 del Torino premiato come miglior giocatore del Torneo di Viareggio.

Chi è Alexandru Capac

Alexandru Andrei Capac, nome completo, è un giocatore romeno nato a Craiova, una delle principali città della nazione, l’11 settembre 2005. Ha mosso i primi passi al Fotbal Club U Craiova, squadra della sua città, già da piccolo. Nell’ottobre 2021 il Torino lo ha prelevato dalla squadra romena, facendolo alternare inizialmente tra Under 17 e Under 18, con cui ha trovato 4 reti e 2 assist in 22 presenze nel ruolo di ala sinistra. In questa stagione il 17enne è passato in pianta stabile all’Under 18. Con Asta l’attaccante ha migliorato e non di poco i picchi realizzativi, arrivando di fatto agli attuali 14 gol e 4 assist in 24 gare tra campionato e Viareggio Cup. Numeri davvero buoni, soprattutto considerando come non abbia avuto bisogno di tempo ulteriore per adattarsi.

Le doti tecniche e i paragoni con…Kvaratskhelia

Capac è un ala sinistra di piede destro. Come la maggior parte dei “colleghi” che giocano nello stesso ruolo, dunque, ama partire largo e accentrarsi piuttosto che defilarsi e provare il cross. Questo perché il dribbling è anche una delle sue doti naturali e principali. Alcuni lo hanno già paragonato a Kvaratskhelia per le movenze e il modo in cui riesce a superare gli avversari, oltre al suo saper essere molto decisivo. Paragone forse un po’ troppo prematuro, che mette però in luce le qualità del calciatore romeno. Il futuro è suo, ma bisogna farlo crescere con calma per poterlo valorizzare in prima squadra. E chissà che Juric non lo porti con sé in ritiro già nella prossima stagione.