La Primavera del Torino dovrà fare a meno per ben cinque giornate di campionato di Daouda Weidmann: è questa la pena inflitta dal Giudice Sportivo al centrocampista granata. “Per avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria causandogli perdita di sangue dal naso” è la motivazione che si può leggere nel comunicato. Weidmann era stato espulso durante la partita contro il Napoli per una rissa con Boni: il calciatore azzurro è stato fermato invece per tre giornate.