L’allenatore del Torino, Antonino Asta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della finale della Viareggio Cup contro il Sassuolo

Il Torino esce sconfitto dalla 73ª edizione della Viareggio Cup, dopo una finale combattuta contro il Sassuolo. Gli uomini di Asta erano andati in svantaggio nel primo tempo, dopo un’indecisione in uscita di Servalli, che ha permesso a Corradini di segnare la rete del momentaneo vantaggio neroverde con un colpo di testa. Poi la reazione granata, con il gol in ribattuta di Capac, che ha fissato il punteggio sull’1-1 al termine dei primi 45 minuti. Nella seconda frazione di gioco, da un tentativo maldestro di rinvio da parte di Gallea, è nata la situazione che ha portato al gol decisivo. Dalla bandierina Mata ha servito Baldari, che ha battuto per la seconda volta Servalli da palla inattiva. Gli uomini di Asta si sono poi spinti in avanti nei minuti finali, ma non è bastato a portare la gara ai tempi supplementari. Asta che, al termine di Torino-Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Le parole di Asta

Dopo la sconfitta in finale di Viareggio Cup contro il Sassuolo, Antonino Asta ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Quando arrivi alla finale sono gli episodi che fanno la differenza. Siamo stati bravi a recuperare dopo lo svantaggio. Sapevo che chi avrebbe fatto il secondo gol avrebbe vinto. Forse andare ai supplementari sarebbe stato lo specchio della gara, ma è giusto così. Giocare una finale dopo tanti anni è stato importante. Non mi aspettavo di arrivare fin qui, ho trovato un gruppo unito e coeso. Non abbiamo mai mollato, qualcuno era acciaccato ma non era una scusante. Spero che dopo 21 anni potremo essere ancora protagonisti in futuro. Quando si parla di progetto il tempo è la cosa più importante. I risultati non sono la priorità, bisogna far crescere i giovani. Il settore giovanile deva partire da una base di almeno 5 anni di progettazione. Noi siamo partiti lo scorso anno e i frutti si sono già visti. Speriamo di continuare così. Qualche giocatore è stato una sorpresa, Makadji si è dimostrato un giocatore assoluto. Capac lo conoscevamo già. Torniamo a casa con qualche convinzione in più“