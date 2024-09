Nella giornata di oggi, lunedì 30 settembre, le giovanili del Toro si sono recate a Superga nel tradizionale pomeriggio granata

Giornata speciale a Superga oggi, lunedì 30 settembre 2024. La scuola calcio del Torino, tutte le giovanili fino alla Primavera e le squadre femminili, si sono recate presso il luogo sacro della storia del Toro. Tradizionale pomeriggio di storia e passione, con tanto di discorso di Don Robella. Dopo il discorso nel piazzale, le squadre sono andate alla lapide. Un giocatore per ogni squadra ha portato una coppa come omaggio ai caduti. La Primavera e la Prima Squadra Femminile hanno invece portato dei fiori. Infine, sono stati letti i nomi. Dalla Vecchia li ha letti per la Primavera, mentre Brigitta Aghem per la Prima Squadra Femminile. Pomeriggio per ricordare il Grande Torino e per iniziare al meglio la stagione sportiva. Ad accompagnare gli atleti e le atlete, istruttori e responsabili tra cui Buonagrazia e Ludergnani.