Atalanta-Torino, diretta della partita valida per la 6ª giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Tutto pronto per il calcio d’inizio di Atalanta-Torino, gara valida per la sesta giornata del campionato Primavera. Il Toro cercherà di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Cagliari, dopo un difficile avvio di stagione. Segui in diretta Atalanta-Torino su Toro.it.

Primavera, Atalanta-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ATALANTA-TORINO PRIMAVERA

Ore 14.00 Manca circa un’ora all’inizio della partita. Le squadre sono arrivate nell’impianto e fra poco inizieranno il riscaldamento. Anche Ciammaglichella è aggregato al gruppo di Tufano, reduce dalla vittoria che ha rimesso in pista la Primavera del Toro dopo le tre sconfitte di fila.

Primavera, Atalanta-Torino: dove vedere la partita

La partita è in programma sabato 28 settembre allo stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, con fischio d’inizio previsto alle ore 15 (diretta su Sportitalia canale Primavera TV – sulla app e sul sito di Sportitalia).

Primavera, Atalanta-Torino: la cronaca in diretta

Calcio d’inizio alle ore 15