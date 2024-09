Anche il campionato Primavera 1, come la Serie A, è giunto alla 6^ giornata: trasferta contro l’Atalanta per i granata

Di pari passo con la Serie A dei grandi, anche il campionato Primavera 1 è giunto alla sua 6^ giornata. Torino impegnato nella trasferta contro l’Atalanta. Calcio d’inizio in programma domani, sabato 28 settembre, alle ore 15:00. Atalanta-Torino si gioca al Centro Sportivo Comunale di Azzano San Paolo. La squadra di Felice Tufano fa visita a quella di Giovanni Bosi. Partita tra due squadre che sono in un momento simile. Torino al 12° posto con 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Atalanta all’8° posto con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). 6 gol fatti e 9 subiti per il Torino, mentre 11 gol fatti e 8 subiti per la Dea.

Le partite

Torino che arriva dalla vittoria interna, importantissima, contro il Cagliari per 1-0 grazie al gol di Gabellini. Prima infatti, erano arrivate 3 sconfitte consecutive: Milan-Torino 2-0, Torino-Fiorentina 0-1 e Verona-Torino 5-3. La prima partita, in casa contro la Sampdoria, era stata vinta per 2-1. Atalanta che invece arriva dalla vittoria per 4-1 in trasferta a Lignano Sabbiadoro contro l’Udinese. Queste le 4 partite precedenti: Atalanta-Cremonese 1-2, Sassuolo-Atalanta 1-1, Atalanta-Lazio 1-1 e Sampdoria-Atalanta 3-4. Si tratta di due squadre ancora in fase di rodaggio.

I protagonisti

Nel Torino Ciammaglichella, Njie e Bianay Balcot sono aggregati alla Prima Squadra. Perciun e Savva sono infortunati. Granata che si affidano a Dalla Vecchia in mezzo al campo e Gabellini in attacco. Nella Dea ci sono 2 giocatori pericolosi. Uno è il mediano Lorenzo Riccio, già a quota 5 gol. L’altro è la punta centrale Nicolò Baldo, che di gol ne ha fatti 3. Federico Simonetto (terzino sinistro) e Luca Gobbo (centrocampista), sono a quota 2 assist a testa. Si prospetta una bella gara, tra 2 squadre attrezzate.