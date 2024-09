Nel weekend tra il 27 e il 29 settembre prenderà il via il torneo giovanile che vede impegnate 120 squadre di tutta Europa

Manca sempre meno all’inizio dell'”Invincibili Kup – Trofeo Grande Torino“, manifestazione calcistica internazionale ideata e gestita dall’agenzia BeKings in collaborazione con Torino, ASD Pro Eureka, Gassino FC e Caselle Calcio. Parteciperanno i piccoli calciatori classe 2014 e 2015 di 120 squadre provenienti da tutta Europa, tra cui spiccano Manchester City, Real Madrid, Benfica, Milan, Inter e ovviamente i giovani granata. Saranno tre gli impianti sportivi occupati, quelli di Gassino, Settimo e Caselle, con 12 campi da gioco impegnati contemporaneamente, più lo Stadio Olimpico Grande Torino. Il torneo prenderà il via venerdì 27 settembre con un torneo amichevole tra le società professioniste, mentre in serata avrà luogo la sfilata delle squadre partecipanti all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino. Nei giorni successivi, invece, prenderà il via il torneo vero e proprio. Ci si aspettano grandi giornate all’insegna dello sport e del divertimento, oltre che della celebrazione e del ricordo del Grande Torino.

Il programma di mercoledì

Nella giornata di mercoledì, alle ore 11.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Gallia, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione. Alla conferenza stampa interverranno Alberto Barile, direttore operativo Torino FC; Corrado Buonagrazia, responsabile attività di base Torino FC; Giorgia Contu, amministratore delegato Bekings; Mauro Foschia, presidente regionale LND e Luciano Loparco, coordinatore regionale SGS. Sono state invitate inoltre le autorità della Regione Piemonte e dei Comuni di Torino, Pianezza, Settimo, Gassino e Caselle.