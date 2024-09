La Primavera del Torino questa mattina è tornata a vincere contro il Cagliari. 3 punti per Tufano che sono una boccata d’aria

Questa mattina, alle ore 11:00 ad Orbassano ha giocato la Primavera del Torino. I granata sono tornati a vincere, battendo per 1-0 il Cagliari. A decidere l’incontro è stato il gol, al 20′ del primo tempo, di Gabellini. Il numero 9 granata ha deciso l’incontro: sono 3 punti che sono una boccata d’aria per la squadra di Felice Tufano. La squadra di Pisacane ci ha provato fino all’ultimo a pareggiare i conti e il Toro ha sofferto, ma alla fine ha portato a casa il risultato. Da segnalare, dopo quella di Olsson nello scorso turno, l’espulsione di Raballo al 46′ della ripresa. Prossimo impegno sabato alle ore 15:00 contro l’Atalanta.

Un inizio complicato

Dopo un inizio complicato, i 3 punti di oggi sono fondamentali. Alla prima giornata, il Toro aveva vinto per 2-1 contro la Sampdoria in casa. Poi però, sono arrivate 3 sconfitte di fila. Contro il Milan (2-0), Fiorentina (0-1) e Verona (5-3). Soprattutto l’ultima partita, aveva fatto preoccupare un po’ tutti. Ma contro il Cagliari i Torelli si sono subito riscattati. Torino che adesso si trova all’11° posto con 6 punti, dopo 5 giornate. Il cammino è ancora lungo e i granata hanno tutto il tempo per ingranare.

Una squadra nuova

In Torino-Cagliari Primavera, il capitano è stato Ciammaglichella. Ma quest’anno lui, Njie e Bianay Balcot sono praticamente in Prima Squadra con Vanoli. Ma potendo giocare ancora in Primavera, daranno sicuramente una mano. Inoltre, giocatori importanti come Savva, Perciun e Casali sono ai box. Nel complesso, si tratta di una squadra nuova e con un allenatore nuovo. Comprensibili quindi le 2 vittorie e le 3 sconfitte.