Nuova regola dell’IFAB per i portieri, calcio d’angolo dopo 8 secondi con il pallone in mano: al via la sperimentazione in Primavera

L’IFAB ha approvato una nuova regola che da questo weekend inizierà ad essere sperimentata nel campionato Primavera. L’aggiunta al regolamento riguarda i portieri e, più nello specifico, il tempo che i portieri possono passare con il pallone in mano. Un facile modo per perdere tempo durante le partite infatti è sempre stato quello di far tenere la palla in mano al portiere per il più lungo tempo possibile. Con l’aggiunta della nuova regola sarà più difficile. Infatti i portieri avranno 8 secondi dopo aver preso la palla in mano per poterla lasciare, sforati gli 8 secondi l’arbitro dovrà assegnare un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Chi conta i secondi?

Ovviamente sarà l’arbitro a dover contare gli otto secondi. Appena il portiere prenderà la palla in mano quindi l’arbitro inizierà a contare alla rovescia da 8 secondi. Arrivato a 5 secondi dovrà alzare la mano e continuare il conto alla rovescia da 5 a 0 facendo segno con le dita. Questa nuova regola sarà sperimentata a partire dalla Primavera e sarà proprio la squadra di Felice Tufano a sperimentarla nella gara di domani alle 16 contro il Sassuolo.