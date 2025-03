Dopo le due brutte sconfitte di fila, il Torino Primavera si prepara a ospitare il Sassuolo, attualmente 4° in classifica

Non è un buon momento per il Torino Primavera, ma ormai da parecchio tempo. Abbiamo analizzato più volte come il 2025 dei torelli stia andando molto male, ma settimana dopo settimana le cose sembrano peggiorare. In particolare, nell’ultimo turno la squadra di Tufano ha perso malamente il derby contro la Juventus, non tanto per il risultato quanto più a livello psicologico. Dalla Vecchia e compagni erano infatti andati sotto 3-0 nei primi 45′, poi hanno clamorosamente rimontato e infine hanno subìto il gol beffa negli ultimi istanti di gioco, quasi come a voler confermare la maledizione di questo periodo. Ora però arriva il Sassuolo a Orbassano, e i granata hanno l’obbligo di vincere se vogliono continuare a sperare in qualcosa di buono per questa stagione.

Come arrivano le due squadre

Nell’ultimo turno è arrivata una brutta sconfitta nel derby, ma quella della giornata precedente era ancora più negativa. I torelli due settimane fa hanno infatti perso addirittura 0-5 contro il Genoa, spegnendo quasi le speranze di un possibile raggiungimento dei playoff. Playoff che sembrano invece alla portata del Sassuolo campione in carica, che al momento si trova al 4° posto in classifica con un vantaggio di 10 punti sulla 7ª. I neroverdi stanno molto bene, e nelle ultime 4 hanno ottenuto due vittorie e due pareggi.

La situazione playoff

Fa ancora strano parlare di playoff per il Torino, perché i granata in questo 2025 hanno buttato quanto di buono fatto nella prima parte di stagione e si sono allontanati di molto dai piazzamenti importanti. La verità, però, è che i torelli si trovano al momento in una zona di totale incognita, dato che sono 10 sia i punti che li separano dai playoff che anche quelli di distanza dai playout. È bene dunque iniziare a guardarsi dietro e non dare nulla per scontato, motivo per cui serve tornare a fare punti sia per mettersi in una posizione di comfort ma anche per poter sperare in qualcosa di grande.