Torino-Sassuolo, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo due brutte sconfitte di fila, contro il Genoa e nel derby, il Torino Primavera vuole ritrovare il sorriso. Sarà però difficile, perché oggi a Orbassano arriva il Sassuolo campione in carica e attualmente 4° in classifica, con importanti ambizioni per questa stagione. Sarà certamente una partita importante per i torelli, quasi un dentro o fuori per i playoff: segui Torino-Sassuolo in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Sassuolo: la diretta

15′ Toro per ora molto più offensivo del Sassuolo ma i campioni d’Italia si difendono bene

9′ Angolo battuto sul secondo palo con la difesa del Sassuolo che riesce ad allontanare

8’Toro che ora continua a spingere e riesce a trovare un calcio d’angolo

5′ Ci prova ora Mangiameli, palla alta

3′ Prima occasione per il Torino: da angolo, colpo di testa di Mendes che non riesce però a dare forza al pallone e Scacchetti blocca

1′ Inizia la partita. Il primo possesso è del Sassuolo

Primavera, Torino-Sassuolo 0-0: il tabellino

Torino (3-5-2): Siviero; Mendes, Olsson, Mullen; Jatta, Rossi, Dalla Vecchia, Acar, Krzyzanowski; Perciun, Mangiameli. A disp.: Plaia, Desole, Sow, Zaia, Sabone, Conte, Djalo, Marchioro, Cacciamani, Franzoni, Dimitri. All.: Tufano.

Sassuolo (4-3-2-1): Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, Corradini, Benvenuti; Weiss, Lopes, Leone; Knezovic, Bruno; Vedovati. A disp. Nayarko, Viganò, Benvenuti, Seminari, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Minta, Barani, Frangella. All.: Bigica.

Arbitro: Esposito di Napoli

Primavera, Torino-Sassuolo: il prepartita

Tutto pronto a Orbassano per Torino-Sassuolo, una partita che vale molto per le ambizioni delle due squadre in questo campionato Primavera 1. Ai granata non sono più concessi passi falsi dopo le ultime due sconfitte, mentre i neroverdi vogliono vincere per continuare a sognare nel back-to-back dopo il trionfo della scorsa stagione. L’atmosfera è delle migliori, le squadre entreranno tra poco in campo per il riscaldamento.

Primavera, Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Dove vedere Torino-Sassuolo in tv e in streaming

Torino-Sassuolo Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche sul sito di Sportitalia.