Torino-Cagliari, diretta della partita valida per la 5ª giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Il Torino Primavera ha bisogno dei tre punti. Dopo l’esordio vittorioso in campionato, sono arrivati infatti tre passaggi a vuoto contro Milan, Fiorentina e Verona. Ora i torelli si trovano al 16° posto in classifica. I playoff sono ovviamente l’obiettivo e i granata cercheranno di conquistare un successo per risalire la china. Segui Torino-Cagliari in diretta su Toro.it.

Primavera Torino-Cagliari: il prepartita

Ore 10 Manca un’ora a Torino-Cagliari. Le squadre sono già arrivate al centro sportivo e a breve scenderanno in campo per il riscaldamento. È già uno snodo fondamentale per i torelli, che devono far loro i tre punti per evitare di venire risucchiati nelle zone pericolose di classifica.

Dove vedere Torino-Cagliari in tv e in streaming

La partita tra Torino e Cagliari sarà visibile su Sportitalia, emittente che detiene i diritti televisivi del campionato Primavera, al canale 60 del digitale terrestre.

Primavera Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Primavera Torino-Cagliari: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 11