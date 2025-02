Tommaso Gabellini sarà sicuramente il giocatore più atteso dei granata nella sfida contro la Juve. Il classe 2006 sogna anche l’esordio in A

Domani andrà in scena il derby della Mole Primavera. Toro e Juve si affronteranno in una sfida senza esclusione di colpi, una sfida in cui la classifica non conta e le qualità tecniche non bastano. Il più atteso di questa partita è sicuramente Tommaso Gabellini. Il centravanti classe 2006 in questa stagione sta facendo molto bene nelle giovanili granata: 9 gol e 1 assist in 24 presenze in campionato. Contro la Juventus sicuramente farà di tutto per andare in gol in modo da aiutare la squadra a portarsi a casa la vittoria e anche per tagliare il traguardo delle 10 reti in campionato andando così in doppia cifra. Le evidenti qualità del numero 9 della Primavera del Toro gli sono anche valse 3 convocazioni in Serie A con la prima squadra.

Gabellini sogna l’esordio in Serie A

Tommaso Gabellini ha senza dubbio impressionato Vanoli che infatti ha convocato il ragazzo del 2006 con la prima squadra già in 3 diverse partite di Serie A. Tutte nel girone di andata, contro Cagliari, Como e Juventus. Il numero 9 ancora non ha mai fatto il suo esordio in prima squadra ma sicuramente questo giorno non è troppo lontano. Nonostante la giovane età infatti le qualità sono evidenti e i gol sono solamente una parte del suo contributo alla squadra. Il suo lavoro da numero 9 puro infatti è impressionante, spesso si abbassa a prendere palla, difenderla e magari subire fallo in modo da far respirare e salire la squadra nei momenti di difficoltà. Anche il lavoro che fa con le sponde è molto importante per la squadra di Tufano.

Le caratteristiche del giovane attaccante

Gabellini è un attaccante con abilità da numero 9 puro nonostante a livello fisico non sia un gigante. Infatti è alto 180 centimetri (non poco ma nemmeno una statura impressionante) e pesa 78kg. Sicuramente data la giovane età può ancora crescere ma anche con queste caratteristiche fisiche svolge il suo compito a meraviglia. Il classe 2006 è arrivato in granata dal Cesena per 90 mila euro più il 33% sulla futura rivendita ed è, attualmente, uno dei prospetti più interessanti della giovanile del Toro. Oltretutto Gabellini ha anche rinnovato il suo contratto ad ottobre del 2024.