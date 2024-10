L’attaccante della Primavera, aggregato alla prima squadra dopo l’infortunio di Zapata, ha rinnovato il proprio contratto

Nuovo prolungamento di contratto per il Torino: il club ha ufficializzato il rinnovo di Tommaso Gabellini, attaccante della Primavera che è stato aggregato da Vanoli in prima squadra dopo l’infortunio di capitan Zapata. Contratto fino al 2028 per il classe 2006, che è andato in panchina nelle sfide contro Cagliari e Como.

Il comunicato

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Gabellini fino al 30 giugno 2028. L’attaccante, nato a Pesaro il 21 ottobre 2006, lo scorso anno ha maturato diverse presenze sia in Under 18 che in Primavera, con una crescita costante che lo ha portato, in questa stagione, a segnare 3 gol in 8 gare con la Primavera e ad allenarsi con la prima squadra. Gabellini è stato anche convocato da tecnico Vanoli in occasione della trasferta contro il Cagliari e della gara casalinga contro il Como. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.